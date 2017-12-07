الأحذية المطبّعة.. موضة بصياغات متجددة

الشارقة (الاتحاد)

من آن لآخر تعود اتجاهات الموضة العالمية بطراز الأحذية والصنادل المطبعّة إلى الواجهة، من تلك التي تطبع خاماتها من أقمشة وجلود العديد من الزخارف والألوان والنقوش، وتميّز قدمي من ترتديها في كل مناسبة ومكان، لكن المشكلة التي قد تواجهها العديد من النساء هي كيفية انسجام وتنسيق هذه النماذج والنوعيات مع بقية الملابس بتوازن مدروس.

للموسم الحالي اختارت علامة «كرت جايجر» أن تأخذ على عاتقها استعادة موضة الحذاء ذي الطبعات، مقدمة إياها وفق صياغات مختلفة الأشكال والألوان والتوجهات، بحيث يتناسب مع متطلبات المرأة العصرية وينسجم مع مزاجها العام، لافتة الانتباه في ذات الأوان إلى 5 طرق لتنسيق الأحذية المطبّعة مع بقية الأزياء.

1. تناسق النقشات مع النقشات:

يمكن بسهولة تنسيق حذاء بكعب عال ذي طبعات مشجرّة مع سترة، أو بلوزة تحتوي على ذات الطبعات، أو أخرى قريبة منها، لكن لا بد التأكد من اختيار ألوان بقية الملابس بألوان سادة تتماشى مع زخرفة هذا الحذاء، بحيث تظهره متناسقاً دون بهرجة ومبالغة.