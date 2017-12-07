كارولينا هيريرا تعيد صياغة الأناقة

أزهار البياتي (الشارقة)

قدمت المصممة العالمية «كارولينا هيريرا» لموضة موسمي ربيع وصيف الـ 2018، تشكيلة مميّزة من القطع والموديلات التي تندرج تحت فئة خط الملابس الجاهزة، عاكسة من خلالها ملامح من رؤيتها الكلاسيكية المعاصرة في تصميم الأزياء، مستعرضة وفق هذا التصور نماذج مدهشة تجمع سمات الأناقة، العملية، والأنوثة وبامتياز.

في هذه المجموعة تأثرت «هيريرا» بالأعمال الفنية المعاصرة التي تميّز مدينة نيويورك، مستلهمة من وحيها استشراقات غنية وحيوية إلى حد بعيد، خاصة لناحيتي بهجة الألوان وبساطة الخطوط والتفاصيل، راسمة عبرها مجموعة كبيرة من التصاميم والأفكار، من تلك التي تشي بذات نمطها الكلاسيكي المعتاد، ولكن ضمن مخرجات أكثر عملية ونبض شباب، مستحضرة فساتين أنثوية جميلة، من تلك التي تلف حنايا القوام برشاقة وغواية مدروسة، فتبدو من ترتديها أكثر مرحا، أناقة، وجرأة في ذات الوقت والأوان.

طراز السمارت شيك

عبر باقة «Carolina Herrera» المقبلة، تنوعت الأفكار والموديلات، لتأتي بفئتين منفصلتين، واحدة نهارية عملية وخفيفة مبسّطة، تناسب أجواء موسمي الربيع والصيف، خطوطها مفعمة بنفحات البهجة والفرح، وألوانها تحاكي أطياف قوس قزح، فيما تأتي المسائية بقوام أكثر ثقلاً وكلاسيكية، مفصّلة بأسلوب أكثر تكلفا وسفسطائية، بحيث تلائم جو السهرات والمناسبات، ولكنها تلتقي جميعا مع روح المصممة وشغفها الكبير بمفردات الأنوثة والأناقة والجمال.