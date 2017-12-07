تروبنيكوف.. أول طبيب سوفييتي في الخليج

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

أول دولة خليجية أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي كانت تقاطعه بقية دول الخليج لأسباب أيديولوجية من جهة، واستراجية ذات صلة بالحرب الباردة من جهة أخرى هي الكويت.. ففي أعقاب إعلان استقلال الأخيرة عن بريطانيا عام 1961 اعترف بها السوفييت، الأمر الذي مهد السبيل لإقامة التمثيل الدبلوماسي المتبادل والشروع في التعاون الثنائي على أكثر من صعيد، كان من بينه مجال الخدمات الصحية والطبية.

وهكذا استقبلت الكويت، بل منطقة الخليج العربي لأول مرة في تاريخها المعاصر طبيباً سوفييتياً انتدب من قبل بلاده للعمل في مستشفيات الكويت.. الطبيب كان بروفيسوراً متخصصاً في جراحة العظام من أوكرانيا «إحدى أهم جمهوريات الاتحاد السوفييتي الخمس عشرة»، ويدعى «فيكتور فيليبوفيج تروبنيكوف». هذا الجراح عاش في الكويت ثلاث سنوات عايش خلالها أهلها، وحاز حبهم، بدواً وحضراً، وعرف مجتمعهم الستيني بكل شرائحه عن قرب، وعالج مرضاهم بمهارة واقتدار، وأدى عمله الإنساني بنبل وإخلاص، فتمتع بشعبية وجماهيرية لم يسبقها إليه أحد من الأطباء الأجانب.

استقبلت الكويت، بل منطقة الخليج العربي لأول مرة في تاريخها المعاصر طبيباً سوفييتياً انتدب من قبل بلاده للعمل في مستشفيات الكويت.. الطبيب كان بروفيسوراً متخصصاً في جراحة العظام من أوكرانيا «إحدى أهم جمهوريات الاتحاد السوفييتي الخمس عشرة»، ويدعى «فيكتور فيليبوفيج تروبنيكوف». هذا الجراح عاش في الكويت ثلاث سنوات عايش خلالها أهلها، وحاز حبهم، بدواً وحضراً، وعرف مجتمعهم الستيني بكل شرائحه عن قرب، وعالج مرضاهم بمهارة واقتدار، وأدى عمله الإنساني بنبل وإخلاص، فتمتع بشعبية وجماهيرية لم يسبقها إليه أحد من الأطباء الأجانب.

ومن حسن حظنا، أن تروبنيكوف حينما عاد إلى بلاده وضع كتاباً بالروسية تحت عنوان «ثلاث سنوات في الكويت» ضمنه ذكرياته في الكويت والمشاهد والعلاقات والظروف التي واكبت عمله هناك ما بين عامي 1970 و1973، علماً بأن الكتاب صدر في 1975 بعنوان «ثلاث سنوات في الكويت» عن دار نشر «ناووكا» بموسكو سنة تحت إشراف المعهد العالي للاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية.

ذكريات