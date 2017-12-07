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تروبنيكوف.. أول طبيب سوفييتي في الخليج
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تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

أول دولة خليجية أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي كانت تقاطعه بقية دول الخليج لأسباب أيديولوجية من جهة، واستراجية ذات صلة بالحرب الباردة من جهة أخرى هي الكويت.. ففي أعقاب إعلان استقلال الأخيرة عن بريطانيا عام 1961 اعترف بها السوفييت، الأمر الذي مهد السبيل لإقامة التمثيل الدبلوماسي المتبادل والشروع في التعاون الثنائي على أكثر من صعيد، كان من بينه مجال الخدمات الصحية والطبية.

وهكذا استقبلت الكويت، بل منطقة الخليج العربي لأول مرة في تاريخها المعاصر طبيباً سوفييتياً انتدب من قبل بلاده للعمل في مستشفيات الكويت.. الطبيب كان بروفيسوراً متخصصاً في جراحة العظام من أوكرانيا «إحدى أهم جمهوريات الاتحاد السوفييتي الخمس عشرة»، ويدعى «فيكتور فيليبوفيج تروبنيكوف». هذا الجراح عاش في الكويت ثلاث سنوات عايش خلالها أهلها، وحاز حبهم، بدواً وحضراً، وعرف مجتمعهم الستيني بكل شرائحه عن قرب، وعالج مرضاهم بمهارة واقتدار، وأدى عمله الإنساني بنبل وإخلاص، فتمتع بشعبية وجماهيرية لم يسبقها إليه أحد من الأطباء الأجانب.

استقبلت الكويت، بل منطقة الخليج العربي لأول مرة في تاريخها المعاصر طبيباً سوفييتياً انتدب من قبل بلاده للعمل في مستشفيات الكويت.. الطبيب كان بروفيسوراً متخصصاً في جراحة العظام من أوكرانيا «إحدى أهم جمهوريات الاتحاد السوفييتي الخمس عشرة»، ويدعى «فيكتور فيليبوفيج تروبنيكوف». هذا الجراح عاش في الكويت ثلاث سنوات عايش خلالها أهلها، وحاز حبهم، بدواً وحضراً، وعرف مجتمعهم الستيني بكل شرائحه عن قرب، وعالج مرضاهم بمهارة واقتدار، وأدى عمله الإنساني بنبل وإخلاص، فتمتع بشعبية وجماهيرية لم يسبقها إليه أحد من الأطباء الأجانب.

ومن حسن حظنا، أن تروبنيكوف حينما عاد إلى بلاده وضع كتاباً بالروسية تحت عنوان «ثلاث سنوات في الكويت» ضمنه ذكرياته في الكويت والمشاهد والعلاقات والظروف التي واكبت عمله هناك ما بين عامي 1970 و1973، علماً بأن الكتاب صدر في 1975 بعنوان «ثلاث سنوات في الكويت» عن دار نشر «ناووكا» بموسكو سنة تحت إشراف المعهد العالي للاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية.

ذكريات

وحسنا فعل مركز البحوث والدراسات الكويتية حينما أوكل إلى اثنين من الباحثين الكويتيين «الدكتور ناصر محمد الكندري، والدكتور محمد عيسى الأنصاري» مهمة ترجمة الكتاب من الروسية إلى العربية، وذلك من باب توثيق كل ما يتعلق بتاريخ ومجتمع الكويت وبدايات نهضتها. وقبل أن نخوض في ذكريات الرجل في الكويت وكيفية وصوله إليها، لنلقي نظرة مختصرة على سيرته. بعد حصوله على دكتوراه العلوم الطبية انضم تروبنيكوف، المولود عام 1924 المتوفى عام 1995، إلى مؤسسة خاركوف الطبية سنة 1962، واشتهر فيها كمسؤول نقابي ومدرس وعالم إكلينيكي، وسرعان ما ترأس قسم جراحة العظام وعلم الجروح والرضوض والجراحة العسكرية الميدانية في المعهد العالي للطب في مدينة خاركوف الأوكرانية، كما تولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة «جراحة العظام وعلم الجروح والرضوض، وجراحة تعويض الأعضاء المفقودة» لعموم الاتحاد السوفييتي التي كانت تصدر من مدينة خاركوف، وأصدر ثمانية مؤلفات في مجال تخصصه الطبي. ... المزيد
     
 

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