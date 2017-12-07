انتقاد كاثرين زيتا لتغيير ملامحها

أبوظبي (الاتحاد)

تعرضت النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز لانتقادات من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما لاحظوا تغيرا كبيرا في ملامح وجهها لتصبح أكثر شباباً.

وحسب الموقع الإلكتروني dailymail ظهرت كاثرين، 48 عاماً، ببشرة ناعمة مشدودة بشكل ملحوظ وشفاه ممتلئة في سلسلة من الصور نشرتها حديثاً على صفحتها على إنستغرام، حيث أثارت حيرة واندهاش متابعيها الذين تساءلوا جميعاً عن تغيير مظهرها المفرط.

وكتب غالبية محبيها يسألون «ما حدث لوجهك؟» معبرين عن صدمتهم وقلقهم من اجرائها «الكثير من الجراحات التجميلية».

وعلى الرغم من أن النجمة تطلع متابعيها بانتظام على تفاصيل حياتها، وتنشر صورا التقطتها في مواقع التصوير، وصورا لها مع زوجها وأطفالها ووالدها، إلا أنها لم توضح سبب تغير مظهرها، حيث اتهمها البعض بإجراء الكثير من البوتوكس والجراحات التجميلية.

وعلق أحدهم: «أشعر بالحزن الشديد لأجلك، لقد تغير وجهك كثيراً». وقال آخر «لا يعجبني وجهك الجديد».