طفلة تتغلب على فوبيا الخرس

أبوظبي (الاتحاد)

كانت الطفلة الأسكتلندية بوبي كامبيل البالغة ست سنوات تعاني فوبيا مرضية غريبة تجعلها مرتعبة من التحدث حتى لا يسمع أحد صوتها.. وتسببت حالة بوبي في أحد أشكال الخرس، حتى أنها كانت لا تصدر صوتاً عند البكاء، وقد استغرق نطق عبارة «أحبك أمي» من الطفلة الصغيرة 4 سنوات، ثم عادت لصمتها لمدة عام قبل أن تنطق مرة أخرى.

وقالت أمها، في خبر نشره موقع the sun إنها كانت تعتمد على «حاستها السادسة» لمعرفة ما تحتاج إليه بوبي أثناء صمتها، وكانت المرة الأولى التي تحدثت فيها في سن الثالثة والنصف عندما كانت في زيارة لمتنزه «بلير دروموند سفاري» لزيارة حيوانها المفضل - الزرافة - حيث قالت للحارس: «أشكرك كثيراً على السماح لي بالعناية بالزرافات».

وقالت والدتها، إنها حضرت برنامجاً علاجياً عن التكلم واللغة لتساعد ابنتها في التحدث، بعد معاناة من«خرس اختياري»، وهي حالة تصيب واحداً من كل 1500 طفل تقريباً.. وبالفعل حقق البرنامج نتائج مذهلة، حيث تتضمن أن تكرر الأم مئات الكلمات والأصوات عشرات المرات على ابنتها في محاولة لجعلها تتحدث، وبعد مرور خمسة أشهر، تمكنت بوبي من التحدث من دون خوف، حتى أنها أخذت دوراً في مسرحية مدرسية.