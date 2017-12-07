طفلة تتغلب على فوبيا الخرس

أبوظبي (الاتحاد)
كانت الطفلة الأسكتلندية بوبي كامبيل البالغة ست سنوات تعاني فوبيا مرضية غريبة تجعلها مرتعبة من التحدث حتى لا يسمع أحد صوتها.. وتسببت حالة بوبي في أحد أشكال الخرس، حتى أنها كانت لا تصدر صوتاً عند البكاء، وقد استغرق نطق عبارة «أحبك أمي» من الطفلة الصغيرة 4 سنوات، ثم عادت لصمتها لمدة عام قبل أن تنطق مرة أخرى.
وقالت أمها، في خبر نشره موقع the sun إنها كانت تعتمد على «حاستها السادسة» لمعرفة ما تحتاج إليه بوبي أثناء صمتها، وكانت المرة الأولى التي تحدثت فيها في سن الثالثة والنصف عندما كانت في زيارة لمتنزه «بلير دروموند سفاري» لزيارة حيوانها المفضل - الزرافة - حيث قالت للحارس: «أشكرك كثيراً على السماح لي بالعناية بالزرافات».
|
|