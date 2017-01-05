منير رحومة ومراد المصري (دبي)

بنصف «درزن» أطاح الوحدة حامل اللقب الجزيرة، في ديربي مثير وشائق، ليصعد «العنابي» إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين أمس على ملعب زعبيل بدبي. وسجل «العنابي» أهدافه عن طريق «هاتريك» تيجالي في الدقائق 24 و25 و81 وثنائية جوجاك في الدقيقتين 28 و54 وهدف محمد المنهالي في الدقيقة 72، وقدم «أصحاب السعادة» أفضل عروضهم، وتسيدوا المباراة بالكامل وأحرزوا ثلاثة أهداف في كل شوط، بينما ظهر «فخر أبوظبي» بصورة مهزوزة لا تعكس حقيقة إمكانياته، ليودع الكأس مبكراً متنازلاً عن اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.

جاء الشوط الأول من مباراة الوحدة والجزيرة، على درجة كبيرة من الإثارة والتشويق، مؤكداً قوة المواجهة وصعوبة توقع النتيجة، ودخل الفريقان بتشكيلتين متوازنتين، وعمد كل فريق إلى حصر اللعب في منطقة الوسط والتركيز على المرتدات السريعة، خاصة وأن الوحدة يملك مهاجماً سريعاً وخطيراً وهو تيجالي، وأيضاً الجزيرة الذي يقود خط هجومه علي مبخوت صاحب الانطلاقات السريعة، والقدرة على مفاجأة دفاعات المنافسين.

وبعد مرور ربع ساعة كانت بمثابة جس النبض، شهدت المباراة سيناريو غير مثير تمثل في البداية في انفراد علي مبخوت في الدقيقة 17 بعد تلقيه كرة طويلة خلف دفاع المنافس، إلا أنه تعرض للعرقلة والسقوط لكن الحكم لم يشهر سوى البطاقة الصفراء في وجه آخر مدافع وهو حمدان الكمالي.

وبداية من الدقيقة 23 انقلبت كفة اللقاء لمصلحة الوحدة، بحصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة تيجالي إثر هجمة مرتدة سريعة لينفذها نفس اللاعب مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 24، وبعد دقيقة واحدة استغل إسماعيل مطر خطأ في دفاع الجزيرة ليمرر كرة إلى تيجالي الذي أسكنها شباك الحارس علي خصيف، مانحاً فريقه شحنة معنوية قوية مقابل إدخال التوتر في صفوف المنافس.