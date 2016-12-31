استشهاد 134 فلسطينياً بينهم 35 طفلاً في 2016

رام الله (الاتحاد)

قال مركز الدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 134 فلسطينياً قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية، من بينهم 35 طفلاً، معظمهم «اعدموا» على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، التي زاد عددها عن 472 حاجزاً تقيد حرية الحركة وتنقل الفلسطينيين.

وأضاف المركز في تقريره السنوي «حصاد»، الذي وزعه، امس حول «أبرز اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي» بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2016، أن «سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة استيطانية جديدة، واعتقلت نحو 6970 مواطناً ومواطنة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلاً و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت نحو 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس»، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وقال مدير المركز سليمان الوعري إن ارتفاعاً حاداً طرأ على وتيرة البناء الاستيطاني عام 2016 بنسبة بلغت 57% عن العام الماضي أغلبها في مدينة القدس، وأن الحكومة الإسرائيلية عملت على إقرار قانون تسوية الأراضي أو ما يسمى قانون «تبييض المستوطنات» لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال التقرير «وفي إطار سرقة الأرض الفلسطينية، استولت سلطات الاحتلال خلال عام 2016 على أكثر من 12326 دونماً من الأراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس؛ بهدف فرض أمر واقع على الأرض وتقويض حل الدولتين». وتطرق التقرير إلى إجراءات سلطات «الاحتلال في مدينة القدس المحتلة»، التي تهدف إلى قلب المعادلة الديموجرافية داخل المدينة المقدسة لصالح المستوطنين وإظهار الطابع اليهودي للمدينة من خلال إقامة مشاريع تهويدية ضخمة في أحياء مدينة القدس وتخصيص مئات ملايين الشواقل لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضح أن من أخطر تلك المشاريع «مشروع وجه القدس»، الذي سيقام على مساحة 211 دونما، في مدخل غربي القدس، وسيحتوي على مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، كذلك مشروع «بيت الجوهر» التهويدي، على مساحة 84ر1 دونمًا، قرب المسجد الأقصى بمساحة بناء تصل إلى 2985 متراً مربعاً، تشمل بناء طابقين فوق الأرض وآخر تحتها..