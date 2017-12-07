أجمل الفتيات الناجحات في العالم

ترجمة: عزة يوسف

كشف تقرير لموقع Style Craze عن سيطرة الشابات الجميلات على جميع المجالات في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يجعلهن أكثر جمالاً، رغم احتياج هذا العمل للجهد حتى يحقق النجاح.. ومنهن:

. كايلي جينر عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع، من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، والتي تعاونت مع شقيقتها ديندال وأطلقتا خط ملابس خاصاً بهما، وعلامتها الخاصة في مستحضرات التجميل عام 2015.

. ديمي لوفاتو مغنية وكاتبة أغان وممثلة من مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة، والتي بدأت شهرتها عندما شاركت الإخوة جوناس بطولة فيلم ديزني «كامب روك»، ووقّعت عقداً مع شركة هوليود ريكوردز، وأطلقت ألبومها الغنائي «Don’t Forget» في 2008.

. يسرا مارديني سبّاحة محترفة من سوريا، دُمِّر منزلها عام 2015، وهربت هي وشقيقتها، ووصلتا أخيراً بعد محاولات شاقة إلى برلين، حيث استقرتا هناك.

. صوفي تارنر ممثلة من بلدة نورثامبتون في المملكة المتحدة، عُرفت بدورها في شخصية مميزة «سانسا ستارك» في مسلسل صراع العروش.

. سارة سامبايو عارضة أزياء من بورتو في البرتغال، تلقت العديد من الطلبات لعرض الأزياء، وتم اختيارها في 2015 لتكون من عارضات فيكتوريا سيكريت.