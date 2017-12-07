يقتل أفرادا من عائلته لأنهم "مدنسون"

أ ف ب

أوقفت الشرطة الإيطالية شابا قتل جدّيه وخالته بمادة ثاليوم السامّة التي دسّها أيضا لخمسة آخرين يعتبرهم "مدنّسين"، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الخميس.



وأقرّ الشاب ماتيا ديل زوتو، البالغ من العمر 27 عاما، بما نسب إليه من جرائم، وقال إن الدافع هو "معاقبة الأشخاص المدنّسين".



ودسّ ماتيا المادة السامّة لجدّيه من والده، البالغين من العمر 94 و88 عاما، وعمّته، البالغة 62 عاما، فأودى بحياتهم جميعاً في مطلع أكتوبر الماضي.



وحاول أيضا أن يسمّم أفرادا آخرين من العائلة، وتسبب بإدخال خمسة منهم إلى المستشفى في الأسابيع الماضية منهم جدّاه من والدته.

وتمكّنت الشرطة من إثبات علاقته بالجرائم صدفةً بفضل رسالة كانت ما زالت موجودة في سلّة مهملات بريده الإلكتروني يستعلم فيها عن ثمن السمّ.



وقالت والدته للمحققين إنه أصبح غريب الأطوار في الآونة الأخيرة وإنه امتنع عن الكحول والسكّريات وصار يكتفي بما يراه ضروريا فقط.







