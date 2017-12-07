اللوفر أبوظبي يعرض لوحة نادرة لدا فينتشي بيعت بـ450 مليون دولار

الاتحاد نت

أعلن متحف اللوفر أبوظبي أن لوحة للرسام الايطالي ليوناردو دا فينتشي، بيعت في نوفمبر الماضي بسعر قياسي قدره 450,3 مليون دولار، ستعرض في المتحف الذي افتتح قبل فترة قصيرة.



وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثامن نوفمبر الماضي، في العاصمة أبوظبي، متحف اللوفر أبوظبي.



وكتب المتحف على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "سالفاتور مندي للفنان ليوناردو دافنشي سوف تتخذ اللوفر أبوظبي مقراً لها".



وفي تغريدة، هنأت دار "كريستيز" للمزادات المتحف الإماراتي على نجاحه في جلب هذه اللوحة ذات القيمة العالمية. وكانت الدار نظمت في نيويورك المزاد الذي بيعت خلاله لوحة "سالفاتور موندي" (مخلص العالم) مسجلة السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم الذي كان عائدا للوحة "نساء الجزائر" لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في العام 2015).

وكانت "سالفاتور موندي" اللوحة الوحيدة المعروفة لليوناردو دا فينتشي التي يملكها فرد إذ إن كل لوحات الرسام الإيطالي المشهور الأخرى ملك لمتاحف.

