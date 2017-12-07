بيع مذكرات إمبراطور اليابان السابق

طوكيو (رويترز)

اشترى جراح تجميل ياباني، يواجه انتقادات بسبب إشادته بالنازيين وتهوينه من فظائع ارتكبتها اليابان وقت الحرب، مذكرات الإمبراطور السابق هيرو هيتو التي تلقي الضوء على انزلاق البلاد إلى الحرب العالمية الثانية.

ودفع كاتسويا تاكاسو، الذي يظهر كثيرا في برامج التلفزيون في اليابان، 275 ألف دولار مقابل شراء المذكرات في مزاد.

وعرف الجراح الياباني بوصفه المحارق النازية ومذبحة «نانجينغ» في الصين بأنها «افتراءات».

وفي اتصال مع رويترز، قال تاكاسو اليوم الخميس إنه اشترى المذكرات المكتوبة بخط اليد والمعروفة باسم «مناجاة إمبراطور» لأنه يعتقد أنها تحتوي على رسالة للعائلة الإمبراطورية وللشعب الياباني ويجب الاحتفاظ بها في اليابان.

وتسجل الوثيقة أحداثاً ترجع لعشرينيات القرن الماضي مثل اعتزام هيرو هيتو عدم معارضة أي قرارات مستقبلية لمجلس الوزراء الياباني. وأثارت المذكرات ضجة عند الإعلان عنها عام 1990 وفجرت جدلاً حول مسؤولية الإمبراطور عن الحرب.

وأملى هيرو هيتو المذكرات على أحد مساعديه في 1946 عندما احتلت قوات الحلفاء اليابان وكان الإمبراطور يواجه احتمال محاكمته كمجرم حرب.