جونزاليس.. «أطول» اللاعبين

مراد المصري (دبي)

تعد الأرقام المرتبطة باللاعبين المشاركين في البطولات الكبرى، سواء على مستوى التهديف والمشاركة من الأرقام الشيقة، لكن تبدو الأرقام المرتبطة كذلك بالطول والقصر والعمر أمراً مثيراً، فالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان مع كل بطولة كبرى من هم أكبر وأصغر لاعب في كل فريق، ومن هم الأطول والأقصر، إحصائيات لن تؤثر على الأداء الفني الإجمالي للفرق، لكنها تجتذب الجماهير دائماً. ويعد عمر أليخاندرو جونزاليس لاعب باتشوكا الأطول بين لاعبي البطولة بطول 195 سم، بينما يتقاسم خلفان مبارك لاعب الجزيرة، والمكسيكي إيريك سانشيز لاعب باتشوكا لقب الأقصر بـ سم165. واستحق البرازيلي ليو مورا لاعب جريميو البرازيلي لقب الأكبر، حيث يبلغ عمره 39 عاماً، أما لقب الأصغر فذهب إلى المكسيكي دي لا روزا الأصغر فهو من مواليد يناير مطلع الألفية. أما عن توزيع نفس الأرقام على مستوى الأندية، فإن المغربي مبارك بوصوفة نال لقب الأكبر عمراً بين رفاقه، وهو يخوض البطولة وقد تجاوز 33 عاماً، فيما سيكون عيسى العتيبة الأصغر مع «فخر أبوظبي» بعمر 19 عاماً. ويعتبر علي خصيف حارس الفريق الأطول بين رفاقه بـ187 سم، فيما نال خلفان مبارك لقب الأقصر بـ165 سم. وفي فريق أوكلاند فإن الأكبر هو الياباني تاكويا إيواتا بعمر 34 عاماً، والأصغر هو النيوزلندي كاميرون براون بعمر 18 عاماً. ويعتبر الكرواتي ماريو بيلين الأطول بين زملائه رغم أنه متوسط ميدان بطول 190 سم، فيما الأقصر هو الإسباني دارين وايت بطول 172 سم. وفي الفريق المكسيكي باتشوكا، نجد أن هناك مجموعة شابة، حيث إن أكبر لاعب هو الياباني هوندا بعمر 31 عاماً، فيما يعد المكسيكي دي لا روزا الأصغر بعمر 17 عاماً، وهو من مواليد شهر يناير مطلع الألفية الجديدة. ويعتبر المدافع الأميركي عمر أليخاندرو جونزاليس الأطول بين زملائه في باتشوكا بطول 195 سم، وهو أطول لاعبي البطولة، فيما الأقصر هو المكسيكي إيريك سانشيز بـ165 سم. وفي فريق جريميو البرازيلي نجد أكبر لاعب يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو البرازيلي ليو مورا، المدافع الذي يعتبر الأكبر عمراً بين جميع لاعبي البطولة، حيث سيكون الوحيد من مواليد حقبة السبعينيات. فيما يعتبر البرازيلي مارسيلو أوليفيرا الأصغر في جريميو بعمر 21 عاماً. وفي نفس الفريق يعتبر الحارس البرازيلي برونو جراسي الأطول بـ191 سم، ولاعب الوسط البرازيلي آرثر هنريكي الأقصر بـ170 سم. أما في ريال مدريد فإن أكبر اللاعبين عمراً هو الكرواتي لوكا مودريتش بعمر 32 سنة، فيما الأصغر هو الحارس محمد راموس بعمر 17 عاماً وهو من مواليد القرن الجديد وتحديداً أبريل عام 2000. ويعتبر الفرنسي رافائيل فاران الأطول في صفوف «الملكي» بـ191 سم، فيما يتقاسم الأقصر الإسباني دانيل كارفخال ولوكاس فازكيز بـ173 سم. وفي فريق ريد دايموندز الياباني، فإن الأكبر عمراً هو القائد يوكي آبي بعمر 36 عاماً، واللاعب الأصغر هو الياباني شينيا ياجيما بعمر 23 عاماً. ويعتبر السلوفيني زلاتان الأطول في الفريق بـ186 سم، فيما الأقصر هو الياباني شوشيكا كوماي بـ168 سم. وفي فريق الوداد المغربي، فإن أكبر اللاعبين عمراً هو إبراهيم ناكاش بعمر 35 عاماً، والأصغر هو بدر قدر الدين بعمر 20 سنة. ويتشارك البوركيني محمد أوتارا والمغربي ياسين نهيري لقب الأطول بواقع 190 سم، فيما الأقصر هو المغربي أمين تغزاوي بـ168 سم.