أشاد بتجربة منصور بن زايد مانشستر سيتي فخر لكل العرب



تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال سعيد الناصيري، إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهم شخصية رياضية في عالم كرة القدم حالياً، على ضوء استثماراته وتجاربه الناجحة مع «سيتي جروب»، مشيراً إلى أن تجربة أبوظبي مع مانشستر سيتي فخر لكل العرب، لأنها قدمت درساً جديداً للكرة العالمية، في فنون الإدارة والاستثمار الرياضي، ويؤكد أنه من الممكن أن يتحول نادي مغمور إلى آخر يخشاه الكبار، ويملك القدرة على تغيير الخريطة العالمية، وأعتقد أن هذه التجربة هي الأهم في الإدارة الرياضية بالعالم خلال الـ 20 عاماً الأخيرة، وعلى كل المعنيين بالرياضة أن يتعلموا منها. وبشأن نجاح التجربة قال: الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا للنادي من البداية تعد السبب الأساسي، وقامت على مراحل متتالية، وواضحة الملامح والأهداف، وتوفر لها الدعم الكافي لإنجازها بنجاح، ويمكن القول بلا أدنى شك إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أصبح حالياً أهم شخصية رياضية مؤثرة في عالم الكرة حالياً، وان مانشستر سيتي يملك مؤهلات الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. وأضاف: في الوقت نفسه نفخر بالتوأمة مع الجزيرة.