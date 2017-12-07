جهود واضحة لتطوير اللعبة هزاع بن زايد يقود كرة الإمارات إلى الطريق الصحيح



تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) أشار سعيد الناصيري إلى أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، يقود كرة الإمارات الى الطريق الصحيح، وجهود سموه واضحة في تطويرها، من خلال تجربة التحول المميزة من الهواية إلى الاحتراف، والخطوات الثابتة في الاهتمام بالمنتخبات والأكاديميات. وقال: نستمد خبراتنا من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وعلاقتي متميزة مع كل مسؤولي الكرة الإماراتية، وأسفرت عن تنظيم «السوبر الإماراتي المغربي» كل عام، وأحرص على لقاء محمد بن ثعلوب الدرعي في كل زيارة، والكرة الإماراتية لا ينقصها أي شيء، للوصول إلى العالمية، لأنها تملك كل المؤهلات، والجيل الحالي في الإمارات يضم 7 لاعبين يمكنهم اللعب في الدوريات الخارجية.