مهمة حامل اللقب لن تكون سهلة 4 تحديات في طريق «الملكي» إلى «حبة الكرز»



تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 محمد حامد (دبي) يبدو أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة هذه المرة، حيث يواجه «الملكي» تحدياً حقيقياً لاختبار احترافية نجومه الذين يسعون للفوز بكأس العالم للأندية، ويظل الريال المرشح الأقوى للفوز باللقب، على الرغم من جميع التحديات التي تواجهه، فهو يسعى في نهاية المطاف للفوز بخامس ألقابه في عام 2017، بعد أن حصل على «الليجا» ودوري الأبطال وسوبر أوروبا وسوبر إسبانيا، كما يطمح لضرب عدة أرقام في مونديال الأندية، أهمها أن يكون أول فريق يتوج باللقب في نسختين متتاليتين، وأن يفوز به للمرة الثالثة في تاريخه ليعادل «البارسا»، فضلاً عن طموح كريستيانو رونالدو، لأن يصبح الهداف الأول للبطولة، حيث يشترك مع ميسي وسواريز وغيرهما في رصيد 5 أهداف، كما أن الفوز باللقب يجعل رونالدو وتوني كروس الأكثر فوزاً باللقب في تاريخ البطولة، ولدى كل منهما 3 ألقاب حتى الآن، توجا بها مع «اليونايتد» و«البايرن» و«الريال». أما عن أهم المعوقات التي تواجه «الملكي» في رحلته للبحث عن «حبة الكرز» التي ينهي بها عاماً من الأمجاد الكروية، فإنها تتمثل في تقنية الفيديو التي لا تطبق في إسبانيا، والأجواء الدافئة في أبوظبي التي تجعله ينتقل من درجة تصل إلى «صفر» في المساء بالعاصمة مدريد، إلى أجواء أبوظبي الدافئة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 25 درجة مئوية في الوقت الراهن، فضلاً عن مواجهة إشبيلية في مباراة من العيار الثقيل بـ «الليجا» السبت المقبل، قبل قدومه إلى أبوظبي بساعات، والأهم عودته من مونديال الأندية لمواجهة «البارسا» في «كلاسيكو تقرير المصير» 23 ديسمبر الجاري. تقنية الفيديو لا يمكن القول إن ريال مدريد سوف يتضرر أو يستفيد من تقنية الفيديو التي تطبق في مونديال أبوظبي، وهي المرة الثانية التي تشهد تطبيق هذه التقنية في مونديال الأندية، بعد أن تمت تجربتها في النسخة الماضية باليابان، إلا أن عدم اللجوء لهذه التقنية في الدوري الإسباني، يجعلها أمراً غريباً على نجوم «الملكي»، وفي إسبانيا على وجه التحديد لا يتوقف الجدل حول الأداء التحكيمي، وأشارت صحيفة «ماركا» المدريدية إلى أن فريق الريال يجب عليه أن يتكيف مع ما سوف يتم تطبيقه في مونديال أبوظبي، خاصة أنه يتم إيقاف المباريات، من أجل التحقق من قرار الحكم في بعض الحالات، وهو أمر لا يراه فريق الريال في مبارياته بـ «الليجا» أو دوري الأبطال، أو غيرها من البطولات القارية أو المحلية، ويمكن القول إن هذه التقنية من المستجدات وليس المعوقات في طريق «الملكي». ... المزيد