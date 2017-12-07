الرميثي يحفز اللاعبين

العين (الاتحاد)

حرص معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا لمونديال الأندية، على الالتقاء بلاعبي الجزيرة ممثل الكرة الإماراتية قبل دقائق من انطلاقة مباراتهم مع أوكلاند سيتي، حيث زارهم في غرفة تبديل الملابس، لرفع معنوياتهم وتحفيزهم، لتقديم عرض قوي يليق بالفريق، خصوصاً أن البداية الإيجابية تضمن استمرار الجمهور بكثافة طوال مباريات البطولة، وطالب الرميثي في كلمات مقتضبة اللاعبين أن يقدموا صورة مشرفة عن اللعبة بالدولة، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وإمكانياتهم الفنية العالية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في دخول لاعبي «فخر أبوظبي» بروح عالية وإصرار كبير على تقديم عرض مميز في أول مشاركة لهم بمونديال الأندية.