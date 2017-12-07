محمد بن راشد: طموحاتنا لن تتوقف وإنجازاتنا لن تتباطأ ومسيرتنا مستمرة بقوة

دبي (وام)
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «الإمارات لروّاد الفضاء» وهو أول برنامج من نوعه على مستوى الوطن العربي لاختيار وإعداد وتدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية «ISS» وذلك خلال السنوات الخمس القادمة.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدعوة لشابات وشباب الإمارات للالتحاق بالبرنامج الذي يندرج تحت مظلة «مركز محمد بن راشد للفضاء».
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وأضاف سموه: «طموحاتنا لن تتوقف.. لأن وراءها رجالاً.. وإنجازاتنا لن تتباطأ لأن معها عقولاً وأفكاراً.. ومسيرتنا مستمرة بقوة لأننا لا نلتفت للوراء.. ولا يصل متردد.. ولا ينجح مشكك».
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