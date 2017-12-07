«حكماء المسلمين» يحذر من تداعيات القرار

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وام)
حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر من تداعيات اعتزام الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها في فلسطين المحتلة إلى مدينة القدس. وقال المجلس في بيان أمس، «في الوقت الذي نأمل من الولايات المتحدة القيام بدورها المنوط بها وإعطاء الحقوق لأصحابها، فإننا نحملها كامل المسؤولية عن العواقب الناتجة عن أي قرارات متسرعة وخاطئة بنقل سفارتها إلى القدس الشريف العربية، آملين عدم الإقدام على هذه الخطوة الاستفزازية لمشاعر وعقيدة أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم عبر العالم».
وأكد المجلس رفضه القاطع لذلك، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه حكماء العالم إلى بذل الكثير من الوقت والجهد لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وإطفاء الحرائق التي يشعلها في العالم كله، نجد البعض يسعى لتأجيج نيران أخرى تعطي الإرهاب فرصة جديدة لممارسة أفعاله الإجرامية من قتل وإرهاب وتدمير.
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وحذر الطيب، من التداعيات الخطيرة لإقدام الولايات المتحدة على تجاهل لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، تهفو قلوبهم إلى مسرى النبي الأكرم، وملايين المسيحيين العرب، الذين تتعلق أفئدتهم بكنائس القدس وأديرتها.
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