«إد شيران» يهيمن على خدمة «سبوتيفاي»

نيويورك (أ ف ب)

هيمن المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني «إد شيران» على خدمة «سبوتيفاي» للبث الموسيقي التدفقي في عام 2017، مع الاستماع أكثر من 3.1 مليار مرة لألبومه «ديفايد» في العالم، على ما أعلنت المنصة الموسيقية التي تتخذ من السويد مقراً لها. وقد أصبحت أغنيته «شايب أوف يو» في 22 سبتمبر الماضي الأغنية التي استمع إليها أكثر عدد من المرات في العالم عبر «سبوتيفاي»، مطيحة بأغنية «وان دانس» لمغني الراب الكندي درايك التي هيمنت لقرابة السنة. وقد تمثلت كل الأنواع الموسيقية في الأعمال التي يتم الاستماع إليها، إلا أن الراب سجل ارتفاعاً بلغ 74 %. فاحتل درايك المرتبة الثانية، في حين حل الأميركي كندريك لامار في المركز الرابع.

واحتل المرتبة الثالثة مغني «أر آند بي» الكندي «ويكند».

وللسنة الثالثة على التوالي كانت ريهانا أكثر الفنانات التي يستمع إلى أغانيها عبر «سبوتيفاي»، مع أنها لم تصدر أي أعمال جديدة خلال السنة المنصرمة.