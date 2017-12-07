كيت وينسلت: «تيتانيك» غيّر حياتي أنا ودي كابريو

برلين (د ب أ)

عقب 20 عاماً على إطلاق الفيلم الأميركي الشهير «تيتانيك»، تحدثت بطلة الفيلم الممثلة البريطانية كيت وينسلت، عن مدى تأثير النجاح الذي حققه الفيلم على حياتها هي وبطل الفيلم، الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو.

وقالت وينسلت (42 عاماً) في تصريحات لمجلة «بريجيته» الألمانية المقرر صدورها اليوم الخميس: «الشهرة المفاجئة غيرت حياتنا نحن الاثنين تماماً في ذلك الحين.. كان الأمر بمثابة صدمة، وكان من الصعب استيعاب معناه بالنسبة لأشخاص آخرين.. كنت حينها في الثانية والعشرين ودي كابريو في الثالثة والعشرين، وكان من الممكن أن نصاب بالجنون تماماً».

وذكرت وينسلت أن هذا لم يحدث لأنهما (هي ودي كابريو) كانا يدعمان بعضهما البعض، وقالت: «كان من حسن الحظ أن يكون بجانبك شخص يمر بنفس التجربة»، مضيفة أن دي كابريو منذ ذلك الحين «فعلاً» أصبح أعز صديق لها.

يذكر أن وينسلت لعبت في فيلم «تيتانيك» (1997)، من إخراج الأميركي جيمس كاميرون، دور شابة من الطبقة الراقية تقع في حب شاب معدم «جاك» الذي جسد دوره دي كابريو، وذلك خلال الرحلة الأولى والأخيرة للسفينة العملاقة.

وعن دي كابريو، قالت وينسلت في تصريحات لصحيفتي «شتوتجارتر ناخريشتن» و«شتوتجارتر تسايتونج» الألمانيتين: «لا نزال نجري أحاديثنا الطويلة عن حياتنا وعملنا»، معربة عن بالغ امتنانها لهذه الصداقة. وتعيش وينسلت مع زوجها الثالث ريد روكنرول وأبنائها الثلاثة في إنجلترا، وكان الشاهد على عقد زواجها هذا دي كابريو.