«قرد السيلفي» الشهير.. «شخصية العام» في إندونيسيا

جاكرتا (أ ف ب)

اختير قرد أسود نال شهرة عالمية بفعل صورة ذاتية «سيلفي» التقطها بعدما استولى على آلة تصوير في الأدغال الإندونيسية، «شخصية العام»، من جانب منظمة غير حكومية كانت تدافع عن حقه أمام محكمة أميركية.

وأوضحت مجموعة «بيتا» (بيبول فور ايثيكال تريتمنت اوف انيملز) للرفق بالحيوانات في بيان أمس الأربعاء، أنها تسعى عبر هذه الخطوة إلى الاعتراف بالقرد ناروتو على أنه «شخص وليس شيئاً».

وفي 2011، استولى القرد على الكاميرا الخاصة بالمصور البريطاني المتخصص في صور الحيوانات ديفيد سلايتر خلال قيامه بتحقيق في محمية تانغكوكو على جزيرة سولاوسي وسط إندونيسيا.

ولما غاب بضع دقائق لتثبيت قائمة الكاميرا، عاد ليجد قرداً يمسك بالكاميرا ويلتقط فيها صوراً لنفسه.

بعد ذلك، نشر سلايتر كتاباً تضمن هذه الصور، لكن جمعية «بيتا» التي تعنى بالدفاع عن الحيوانات احتكمت إلى القضاء مطالبة بجعل حقوق هذه الصور من ملكية القرد.

غير أن المصور كان يعتبر من ناحيته أنه المالك الشرعي للصور لأنه ثبّت الكاميرا وابتعد لبضع دقائق، قبل أن يلاحظ أن القرد استولى عليها وضغط على زر التصوير.

وبعد معركة قضائية غير مسبوقة، انتهت القضية باتفاق وافق بموجبه سلايتر على إعطاء 25% من كل الأرباح المستقبلية المتأتية من استخدام أو بيع صور السيلفي للقرد إلى هيئات تحمي الموطن الطبيعي لهذا الحيوان «ناروتو» وأشباهه في إندونيسيا، وفق ما أعلنت «بيتا».