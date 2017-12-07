مسعود أمرالله: عندما تكون ملهماً للآخرين فهذا يعني أنك في الصدارة

إبراهيم الملا (دبي)

مع انطلاق الدورة 14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، تحت شعار «السينما تأتيك»، وبمشاركة 140 فيلماً من 51 دولة، التقت «الاتحاد» مسعود أمرالله عبدالحميد المدير الفني للمهرجان، الذي يمتلك طموحاً عالياً لتطوير آليات عمل المهرجان، واستحداث العديد من البرامج والأفكار التي تجعل السينما النقيّة، بمواصفاتها الاحترافية ومضامينها الإنسانية، في متناول المشاهد المحلي والعربي، وأقرب إليه من أي وقت مضى.

وفي سؤال عن موقع مهرجان دبي السينمائي اليوم على خريطة المهرجانات السينمائية العربية، قال أمر الله: «من الصعب الإجابة عن سؤال يتعلق بموقعنا إذا كنا نعمل داخل الحدث»، مضيفاً: «ورغم ذلك يمكننا القول، إن مهرجان دبي السينمائي أصبح اليوم وبشهادة المشاركين فيه والمتابعين له في المقدمة تماماً، ليس لمجرد أنه مهرجان يستقطب الأفلام ويعرضها على جمهوره متعدد الأذواق والمرجعيات، ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالأفكار الخلاقة، والبرامج المبتكرة التي تميز بها المهرجان منذ انطلاقته، التي تم اقتباس بعضها واستنساخها في مهرجانات عربية أخرى»، واستطرد قائلاً: «عندما تكون ملهماً للآخرين، فهذا يعني أيضاً أنك في الصدارة وتمضي في الاتجاه الصحيح».

قفزة نوعية

وعن دعم المهرجان المستمر للأفلام الإماراتية والعربية، وأثر هذا الدعم عليها الآن ومستقبلاً، أوضح أمر الله أن مهرجان دبي السينمائي هو مهرجان دولي شكلاً، ولكنه عربي قلباً وروحاً، وبالتالي، فإن دعمه المستمر للمخرجين الإماراتيين والعرب الموهوبين، قبل وبعد إنتاج أفلامهم، يصب في إطار هذا التوجّه الذي اختاره المهرجان منذ البداية، مضيفاً أن عدداً من الأفلام التي دعمها المهرجان وصلت لترشيحات الأوسكار والعديد منها حاز جوائز مهمة في المهرجانات الإقليمية والدولية، مثل كان وبرلين وفينيسيا.