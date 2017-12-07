ندوة فكرية حول الشاعر التونسي نورالدين صمود

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عن تنظيم ندوة فكرية أكاديمية حول الشاعر التونسي نور الدين صمود، يومي السبت 9 والأحد 10 ديسمبر الجاري. ويتضمن برنامج الندوة تدشين معرض وثائقي، قبل الجلسة النقدية الأولى تقدم خلالها مداخلات لحمادي صمود «نور الدين صمود وجيله»، والمنصف الوهايبي «نظرات في شعر صمود»، ومجدي بن عيسى «قراءة في شعر صمود».

وفي الجلسة الثانية، ستكون مداخلات للحبيب بوزكورة «شهادة رفيق درب»، ورؤوف يعيش «صمود والإذاعة»، والحبيب بن بوبكر «رحلات صمود». أما في اليوم الثاني فستكون مداخلات لعزالدين المدني «حكايتي مع صمود»، ويوسف القريتلي «صمود الشاعر الغنائي».

يذكر أن الدكتور نور الدين محمود صمود هو من مواليد مدينة قليبية في محافظة نابل عام 1932، ودرس بالزيتونة وفي جامعة القاهرة والجامعة اللبنانية.