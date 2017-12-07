«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» لدورتها الثانية عشرة. حيث اشتملت القائمة الطويلة على 11 عملاً من أصل 131.

والأعمال المرشحة هي: «تفكيك العقل الأصولي: النزعات الجهادية في الديانات الثلاث الإبراهيمية» لصلاح سالم من مصر والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب - 2017،. و»إكسير التنمية، جدلية التنمية والثقافة: أين الخلل؟، نحو تأصيل الثقافة العلمية في المجتمعات العربية» لخضر محمد عبدالرحمن الشيباني من السعودية ومن منشورات العبيكان – الرياض 2016. و»صوت الإمام: الخطاب الديني من السياق إلى التلقي» للباحث الأكاديمي أحمد زايد من مصر ومن إصدارات دار العين- القاهرة 2017. و«الفكر السياسي الإيراني، جذوره، روافده، أثره» لسلطان محمد النعيمي من الإمارات ومن إصدارات مدارك – 2017. و«دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، دراسة سوسيولوجية تحليلية» للباحثة الإماراتية سعاد العريمي ومن إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية – 2017. و»العبارة لأرسطو في شروح الفلاسفة المسلمين وتأويلات المعاصرين» للباحث المغربي يوسف بن عدي ومن إصدارات دار الروافد الثقافية - بيروت/‏ ابن النديم – الجزائر 2017. و»الكتابة التاريخية ومناهج النقد التاريخي عند المؤرخين المسلمين» للباحث المصري أيمن فؤاد سيّد ومن إصدارات الدار المصرية اللبنانية – 2017. و»من هم العرب، تاريخهم منذ بداية الإنسان حتى البعثة النبوية» للباحث د. حسن جابر من السعودية، ومن إصدارات دار القلم – بيروت 2017. و«ابن طُملوس - الفيلسوف والطبيب 620هـ/‏ 1223م: سيرة بيبليوغرافية» للأكاديمي فؤاد بن أحمد من المغرب ومن منشورات ضفاف/‏ الاختلاف – 2017. و«نحو منهجية علمية إسلامية: توطين العلم في ثقافتنا» للأكاديمية والباحثة المصرية يمنى طريف الخولي، ومن إصدارات المؤسسة العربية للفكر والإبداع - بيروت 2017. و«العقل الإسلامي والتنوير، جدلية العبد والسيد» للأكاديمي عزيز الحدادي من المغرب، ومن منشورات دار الطليعة - بيروت 2015 .

يذكر أنه تم الإعلان عن القوائم الطويلة لفروع «الآداب» و»المؤلف الشاب» و«الفنون والدراسات النقدية» خلال الأسابيع الماضية، وسيتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع القادمة.