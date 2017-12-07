بورصة قطر تتراجع 1.45%

الدوحة (وكالات)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 7798.10 نقطة، ليفقد 114.38 نقطة.

وتقلصت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 1.7% لتصل إلى 428.3 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها الجلسة السابقة عند 435.9 مليار ريال، خاسرا 7.6 مليار ريال.

وعلى مستوى التداولات، فقد تقلصت السيولة إلى 181.5 مليون ريال مقابل 305.43 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 9.26 مليون سهم، مقارنة بـ 14.42 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وشهدت الجلسة تراجعا جماعيا للقطاعات أبرزها البنوك بـ 2.01%، لهبوط 11 سهمًا بالقطاع على رأسها الأول بـ 3.7%، وهبط الصناعة 1.37%، لتراجع عدة أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ 6.54%، وكذلك انخفض العقارات 1.35%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا قطر بنسبة 3.14%.

وتصدر سهم الإسلامية للتأمين القائمة الحمراء بـ 7.69%، بينما جاء سهم الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ1.83%.

وتصدر سهم إزدان المتراجع 1.58% الكميات بـ 1.4 مليون ســــهم، بينما جـــاء سهم الوطني على رأس السيولة بقيمة 40.5 مليون ريال منخفضًا 3.28%.