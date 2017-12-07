بورصة قطر تتراجع 1.45%

الدوحة (وكالات)
تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 7798.10 نقطة، ليفقد 114.38 نقطة.
وتقلصت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 1.7% لتصل إلى 428.3 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها الجلسة السابقة عند 435.9 مليار ريال، خاسرا 7.6 مليار ريال.
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وشهدت الجلسة تراجعا جماعيا للقطاعات أبرزها البنوك بـ 2.01%، لهبوط 11 سهمًا بالقطاع على رأسها الأول بـ 3.7%، وهبط الصناعة 1.37%، لتراجع عدة أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ 6.54%، وكذلك انخفض العقارات 1.35%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا قطر بنسبة 3.14%.
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وتصدر سهم إزدان المتراجع 1.58% الكميات بـ 1.4 مليون ســــهم، بينما جـــاء سهم الوطني على رأس السيولة بقيمة 40.5 مليون ريال منخفضًا 3.28%.