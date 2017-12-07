«الداخلية العرب» يحذر من تنظيمات إرهابية جديدة

تونس (وكالات)

حذر أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان في تونس أمس من ظهور تنظيمات إرهابية جديدة في المنطقة العربية في أعقاب الهزائم التي تلقها «داعش» والجماعات المتشددة الناشطة في العراق وسوريا. وقال من مقر الأمانة في تونس في افتتاح المؤتمر الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب إنه يجب الاستعداد لظهور تنظيمات إرهابية جديدة مع عودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح أن التحدي الأبرز يكمن في عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن اكتسبوا مهارات قتالية وتخريبية وشحنوا بالحقد والعداء لأوطانهم.

وأشار إلى أن هذه التطورات في المشهد الإرهابي تطرح تحديات أمنية أخرى تتعلق بصعوبة رصد الجماعات الإرهابية بحكم حركة الاندماج والتفكك التي تشهدها.

كما لفت إلى ازدهار أنشطة عصابات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في المنطقة العربية، بسبب الخلل في ضبط الحدود الذي تعاني منه بعض الدول نتيجة الانفلات الأمني.