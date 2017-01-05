الشارقة يتصدر قمة الأولى بالفوز على العين

رضا سليم (دبي)

غابت المفاجآت عن الجولة الأولى من الدورة المجمعة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، حيث انتهت المباريات بنتيجة مريحة للفرق الفائزة، فاز الشارقة على العين 23-16، والوصل على الشباب 25-21 ضمن المجموعة الأولى بصالة الوصل أمس الأول، فيما فاز الجزيرة على الشعب 25-22 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بصالة النصر أمس الأول، باستثناء مباراة الأهلي والنصر في نفس المجموعة، والتي حسمها الفرسان في الثواني الأخيرة بفارق هدف، 25-24.

وتقام الجولة الثانية من الدورة المجمعة اليوم، حيث يلتقي في المجموعة الأولى الشباب مع العين في الخامسة مساء، والوصل مع الشارقة في السابعة مساء، بصالة الجوارح، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية بصالة النادي الأهلي، حيث يلتقي الأهلي مع الشعب في الخامسة مساء، والنصر مع الجزيرة في السابعة مساء وتحدد هذه الجولة ملامح الفرق المتأهلة للمربع الذهبي للبطولة قبل إقامة الجولة الثالثة والأخيرة.

أما عن تفاصيل مواجهة الملك والبنفسج، فقد سيطر الشارقة على ضربة البداية، وبالتحديد في أول 8 دقائق، حيث سجلوا 5 أهداف دون رد لفريق العين الذي طلب مدربه محمد أبو غزالة الوقت المستقطع الأول له في المباراة بعدما فشل اللاعبون في تسجيل هدف واحد، بعدما أهدروا رمية جزائية، وتشهد الدقيقة 12 أول أهداف العين، عن طريق خالد راشد، ويرد الشارقة عن طريق سعود بلال وطارق شاهين، ويتقدم الشارقة 9-1 في منتصف الشوط، ويرد عبدالله عبد الرحمن بالهدف الثاني للعين، ويدخل الشوط الأول في آخر 10 دقائق ويسجل خالد راشد الهدف الثالث للعين، وهو ما دفع سفيان حيواني لطلب وقت مستقطع لفريق الشارقة، بعدما تراجع الفارق إلى 7 أهداف، وينشط طارق شاهين ويعود الفارق إلى 8 أهداف، 11-3.

وفي المواجهة الثانية بنفس الصالة، تفوق الوصل متصدر الدوري على الشباب، المتأثر بغياب 11 لاعباً من صفوفه، وسقط الجوارح في فخ الهزيمة، رغم البداية المتعادلة بين الفريقين،إلا أن الوصل أنهى الشوط الأول لصالحة 11-9.

وواصل «الإمبراطور» تفوقه في الشوط الثاني ،وأنهى المباراة بنتيجة 25-21.

أدار اللقاء الحكم الدولي عمر الزبير ومعه نبيل خميس وعلى الطاولة أحمد بشار وعلي العجمي والمراقب محمد نادر.