البحرين تحاكم 25 ديسمبر إرهابياً باعتداء دهس

المنامة (وكالات)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام المستشار أحمد الحمادي عن انتهاء التحقيق في واقعة دهس أحد أفراد قوات الأمن العام بمنطقة الدراز بتاريخ 23 مايو 2017، وأحالت المتهم محبوساً للمحاكمة، وأسندت إليه تهم جنايتي الشروع في القتل، تنفيذاً لغرض إرهابي والاعتداء على موظف عام، تنفيذاً لغرض إرهابي، مشيراً إلى أنه تحدد لنظر الدعوى في جلسة 25 ديسمبر أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وقال إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 23 مايو، وذلك أثناء ما كان أفراد قوات حفظ النظام متمركزين على شارع البديع بالقرب من منطقة الدراز على جانب الطريق نزل احد أفراد الشرطة من الدورية للصلاة، فأبصره المتهم فزاد من سرعة الحافلة التي كان يقودها وصدمه من الخلف، قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وأثناء محاولة هروبه اعتدى على شرطي آخر بواسطة سكين، وفر هارباً من المكان، وتم القبض على المتهم لاحقاً، وعرضه على النيابة. وأضاف أن النيابة العامة استندت في إحالة المتهم للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية والطبية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى اعتراف المتهم.