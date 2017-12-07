الأزهر يشيد بدور خادم الحرمين في دعم مصالح الأمة الإسلامية

أحمد شعبان (القاهرة)

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أمس في القاهرة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، والعلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وعلماء المملكة، ومشيدًا بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها.

وأكد الأمير سلطان أن الأزهر منارة العالم الإسلامي، بفضل دوره الريادي في نشر سماحة الإسلام عبر تاريخه الطويل. وأعرب عن تقديره الكبير لجهود الإمام الأكبر في نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة، ودوره في ترسيخ السلام العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف، معبرًا عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء.