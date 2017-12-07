الإمارات تطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة «الروهينجا»

جنيف (وام)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لوقف الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق أقلية الروهينجا المسلمة وغيرها من الأقليات والعمل على إنهاء هذه المعاناة. وقال عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في كلمة أمام الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من أقلية الروهينجا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بميانمار إن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تنظيم هذه الدورة، وشاركت إلى جانب الدول الأخرى في إطار المجموعة الإسلامية في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينجا في ميانمار منذ أشهر.

وأشار إلى أن مجموعة التنسيق بين وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أكدت في آخر تحديث لها حول الوضع أن عدد أفراد الروهينجا الذين وصلوا إلى بنجلاديش بلغ 650 ألف شخص وهم يعيشون في ظل أوضاع مزرية من بينهم آلاف من الأطفال يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية حسب تقارير منظمة اليونيسيف.

وأضاف انه استجابة لهذا الوضع الإنساني الصعب قامت الإمارات منذ بداية الأزمة في شهر أغسطس الماضي بتسخير إمكانات عاجلة أولية لتوفير الدعم الإنساني اللازم بما يخفف من معاناة هؤلاء اللاجئين تبعها تسيير جسر جوي لإرسال مساعدات إضافية نظرا لتدهور الوضع علاوة على توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وتواصلت مساعدات الإمارات بإعلانها مؤخرا عن تقديم مبلغ 7 ملايين دولار خلال مؤتمر المانحين الخاص بأزمة الروهينجا الذي عُقد بجنيف في 23 أكتوبر الماضي فضلا عن استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إغاثة اللاجئين في بنجلاديش منذ نوفمبر الماضي.