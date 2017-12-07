زلزال بقوة 5 درجات يضرب حلبجة والسليمانية

أربيل، السليمانية (الاتحاد)

ضرب زلزال جديد قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح أمس، محافظتي حلبجة والسليمانية، من دون إحداث خسائر بشرية، ضمن سلسلة الهزات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال مدير الأنواء الجوية في الإقليم فاضل إبراهيم، إن المنطقة شهدت 600 زلزال منذ الهزة الأرضية العنيفة التي حدثت في إيران وإقليم كردستان في 12 من نوفمبر المنصرم.

وقال ناصح ملا حسن قائممقام دربندخان إن الزلزال ضرب حدود محافظة حلبجة ومنطقة دربندخان وكرميان وقضاءي سيد صادق وشارزور ومناطق هورامان.

وأضاف أن الأهالي شعروا بالزلزال في الساعة 8,55 دقيقة من صباح أمس، موضحا أن مركز الزلزال كان على بعد 31 كم جنوب محافظة حلبجة بعمق 40 كم.

وأوضح حسن، أن عددا من الموظفين تركوا الدوام الرسمي في قضاء دربندخان، إضافة إلى مغادرة عدد من الطلاب للمدارس، ما تسبب بتعطيل الدوام.

من جانبه قال أحمد عابد الخبير الجيولوجي في حلبجة، إن شدة الزلزال الذي ضرب حدود حلبجة 5 درجات وفق مقياس ريختر. وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد حدود المنطقة هزات أرضية أخرى خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للموقع الدولي (إيرث كواك) الخاص بالأرصاد الجوية والرصد الزلزالي، بلغت قوة زلزال اليوم الذي ضرب إقليم كوردستان 4,9 درجات على مقياس ريختر.