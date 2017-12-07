تفجير مخيم للاجئين من «أكراد تركيا» جنوب أربيل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

هز انفجار بسيارة مفخخة أمس، مخيما للاجئين من أكراد تركيا في مخمور جنوب أربيل، بينما أكد القيادي الكردي النائب في البرلمان السابق محمود عثمان أمس، أن إقليم كردستان العراق يستعد لتسليم المنافذ الحدودية، تمهيداً لبدء حوار شامل مع بغداد.

في حين تضغط قيادات كردية على حكومة الإقليم لتشكيل حكومة مؤقتة، مع تحرك إقليم كردستان لتدويل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات «الحشد الشعبي» ضد الكرد في محافظة كركوك، وطوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي أمس، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء أمس، في مخيم للاجئين من كرد تركيا في قضاء مخمور جنوب أربيل.

وأكد «وقوع ضحايا بين قتيل وجريح جراء الانفجار»، مشيرا إلى أن «الجهات الأمنية طوقت موقع الانفجار، فيما هرعت الفرق الطبية إلى المخيم».