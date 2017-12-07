عقيل الحلالي (صنعاء)

تقدمت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي أمس، بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى بلدتي الخوخة وحيس جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ «الاتحاد»، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بجماعات المقاومة الجنوبية والتهامية وطيران التحالف العربي تقدمت صباح الأربعاء على ثلاثة محاور من شمال مدينة المخا الساحلية باتجاه بلدتي الخوخة وحيس، وهما البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة الخاضــعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ أكتوبر 2014.

وذكر الجيش اليمني مساء الأربعاء، أن القوات حررت منطقة موشج التي تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن بلدة الخوخة، مشيراً إلى استمرار تقدم قواته في محور آخر من صوب منطقة النجيبة باتجاه بلدة حيس.

وأكدت المصادر العسكرية مصرع مالا يقل عن 20 من ميليشيا الحوثي وجرح 18 آخرون وأسر أكثر من 15 خلال المعارك في منطقتي موشج والنجيبة.