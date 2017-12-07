«هاآرتس»: القدس عاصمة لدولتين



تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 تل أبيب (د ب أ) انتقدت صحيفة «هاآرتس»خطط واشنطن للاعتراف بقرار أحادي، بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكتبت الصحيفة اليسارية أمس «القدس مقدسة لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين، ووضعها يمثل قضية أساسية خلافية للغاية في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني...اتخاذ قرارات منفردة بشأن وضعها، ومن دون اتفاق سلام، يولد انطباع بتجاهل المساعي الفلسطينية، لذلك فإن هذه القرارات ستضر فرص السلام وتثير المقاومة، التي يمكن أن تتخذ منحى عنيفاً»، وحذرت الصحيفة من أن هذه الاعترافات تضر بسمعة الولايات المتحدة كوسيط نزيه في السلام، مشيرة إلى أن حل الدولتين يتطلب تقسيم القدس لتصير غربية عاصمة لإسرائيل، وشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وشددت بالقول: «عندما يحدث ذلك يمكن لكل الدول الاعتراف بالعاصمتين، وفتح سفاراتها فيهما».