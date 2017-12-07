تغطية اكتتاب «أدنوك للتوزيع» 20 مرة للأفراد وأكثر من مرة للمؤسسات

حاتم فاروق (أبوظبي)
نجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في تغطية اكتتاب الأفراد للأسهم المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 20 مرة مع نهاية الفترة المحددة لاكتتاب المستثمرين الأفراد أمس، فيما توقعت مصادر مقربة من البنوك مديرة عملية الاكتتاب أن تتجاوز نسبة تغطية المؤسسات للاكتتاب أكثر من مرة مع نهاية الفترة المحددة لها اليوم «الخميس».
وقالت المصادر إن إدارة الاكتتاب قررت تخفيض النطاق السعري للطرح العام الأولي إلى 2.35-2.65 درهم، بدلاً من 2.35 - 2.95 درهم، فيما جري تحديد الاكتتاب في نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة، مؤكدة أن تغطية الاكتتاب لشريحتي المؤسسات والأفراد تمت بحسب النطاق السعري الجديد.
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وأضافت أن النطاق السعري الجديد للسهم ساهم في نجاح الطرح العام لأسهم «أدنوك للتوزيع»، الأمر الذي سيعزز من قوة السهم عقب بدء التداول، مؤكدة أن الطرح العام لأسهم الشركة جمع نحو 3 مليارات دولار لمصلحة شركة «أدنوك»، وبما يدعم استراتيجية المجموعة الرامية لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها في السوق المحلي.
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