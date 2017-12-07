تغطية اكتتاب «أدنوك للتوزيع» 20 مرة للأفراد وأكثر من مرة للمؤسسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في تغطية اكتتاب الأفراد للأسهم المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 20 مرة مع نهاية الفترة المحددة لاكتتاب المستثمرين الأفراد أمس، فيما توقعت مصادر مقربة من البنوك مديرة عملية الاكتتاب أن تتجاوز نسبة تغطية المؤسسات للاكتتاب أكثر من مرة مع نهاية الفترة المحددة لها اليوم «الخميس».

وقالت المصادر إن إدارة الاكتتاب قررت تخفيض النطاق السعري للطرح العام الأولي إلى 2.35-2.65 درهم، بدلاً من 2.35 - 2.95 درهم، فيما جري تحديد الاكتتاب في نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة، مؤكدة أن تغطية الاكتتاب لشريحتي المؤسسات والأفراد تمت بحسب النطاق السعري الجديد.

وأفادت المصادر بأن عملية الاكتتاب على شريحة المستثمرين الأفراد شهدت إقبالاً لافتاً وتمت تغطيته بما يزيد على 20 مرة، وعلى أساس الحد الأعلى من النطاق السعري للسهم، وذلك قبل غلق باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد أمس، فيما أبدت جهات استثمارية عالمية مرموقة اهتماماً كبيراً بعملية الاكتتاب، الأمر الذي يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية على دولة الإمارات، ويُمهّد لبناء قاعدة استثمارية قوية للشركة.

وأضافت أن النطاق السعري الجديد للسهم ساهم في نجاح الطرح العام لأسهم «أدنوك للتوزيع»، الأمر الذي سيعزز من قوة السهم عقب بدء التداول، مؤكدة أن الطرح العام لأسهم الشركة جمع نحو 3 مليارات دولار لمصلحة شركة «أدنوك»، وبما يدعم استراتيجية المجموعة الرامية لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها في السوق المحلي.