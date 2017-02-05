محمد بن زايد يتلقى رسالة لرئيس الدولة من السيسي

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً.

ونقل معاليه خلال الاستقبال رسالة شفهية من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية المصري وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء،، الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي،، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا، وسوريا، واليمن، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدور المحوري لمصر في العالم العربي والتوجه العربي للخروج من عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه.

وأشار سموه إلى أن مصر الشقيقة هي البعد الاستراتيجي المهم لعالم عربي واثق من قدراته غير قابل بالتدخلات الإقليمية في شؤونه، مشيداً بالتواصل والتشاور المستمر في كل ما فيه خير البلدين والأشقاء العرب.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد معالي سامح شكري بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مصر، ومساندة شعبها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتقدير مصر قيادة وشعباً للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، والتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة القادمة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والوفد المرافق لوزير الخارجية المصري.