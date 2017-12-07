نيمار ضحية اليورو والدولار!

محمد حامد (دبي)
حينما رحل آشلي كول من أرسنال إلى تشيلسي عام 2006 نجح عشاق النادي اللندني في إنزال أقوى عقاب به، فقد أطلقوا عليه اسم «كاشلي كول»، أي الرجل الذي يعشق المال، وفي كل مباراة تقام بمعقل المدفعجية بين أرسنال وتشيلسي يلقي جمهور الفريق الأحمر عملات ورقية مزيفة على اللاعب الإنجليزي، في إشارة رمزية إلى أنه يفضل المال على أي شيء.
صحيح أنه عصر الاحتراف الذي يجب أن يشهد انتقال اللاعب إلى النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته دون إقامة أي اعتبار للعاطفة، إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات لا يمكن تجاهلها، ومن بينها رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف بي إس جي تاركاً البارسا، وفي مثل هذه الانتقالات يصبح اللاعب متهماً بتفضيل المال على المجد الكروي وعشق الجماهير له، خاصة حينما يتعلق الأمر بناد كبير مثل برشلونة.
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وفي كل مناسبة يتلقى نيمار اتهاماً بأنه يفضل اليورو والدولار على كل شيء، وأنه ضحية لحب والده للمال، وفي موقعة البايرن مع باريس سان جيرمان في معقل البافاري بأليانز أرينا الثلاثاء الماضي تكرر المشهد حرفياً، فقد ألقى جمهور نادي البايرن أكثر من ورقة مالية مزورة فئة 500 يورو على نيمار، الأمر الذي يعيد للأذهان نفس المشهد مع لاعبين آخرين.
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