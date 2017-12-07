‬‬284 خيلاً في مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته الرابعة عشرة بالتعاون مع جمعية الخيول العربية ورعاية إسطبلات القاسمي، ومربط الزبير، ومربط الصقران، ومربط البداير، ومربط الإمارات، ومستشفى الشارقة للخيول، ومربط دبي للخيول العربية وتلفزيون الشارقة.

ويشارك في البطولة 284 جواداً من خيول الإنتاج المحلي، وتبدأ فعاليات اليوم الأول الثالثة ظهراً، في الميدان الخارجي بالشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة واحدة المكون من أربع فئات «أ، ب، ج» برعاية مربط دبي للخيول العربية، ومربط البداير، ومربط الزبير، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين ومقسم هذا الشوط لثلاث فئات «أ، ب» برعاية مربط الإمارات، ومربط عجمان يليه الشوط الثالث للمهرات عمر ثلاث سنوات ومقسم على فئتين (أ، ب) برعاية مربط الصقران، وإسطبلات القاسمي وبالشوط الثالث يختتم اليوم الأول للمهرجان.

وتبدأ عروض اليوم الثاني بالشوط الرابع للأمهار عمر سنة واحدة مقسماً لثلاث فئات «أ، ب» برعاية مستشفى الشارقة للخيول، ومربط دبي للخيول العربية، يليه الشوط الخامس المخصص للأمهار بعمر سنتين ومقسم لفئتين «أ، ب» برعاية مربط البداير، ومربط الزبير، يليه الشوط السادس للأمهار بعمر ثلاث سنوات برعاية مربط الإمارات.

وتنطلق عروض اليوم الثالث في الثالثة ظهراً بالشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات ومقسم إلى قسمين (أ، ب) برعاية مربط عجمان، ومربط الصقران، يليه الشوط الثامن للأفراس بعمر سبع سنوات فأكثر برعاية إسطبلات القاسمي، ثم الشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات ومقسم لفئتين (أ، ب) برعاية مربط دبي للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول، يليه الشوط العاشر للفحول بعمر سبع سنوات فأكثر برعاية مربط البداير.

وتختتم العروض بأشواط البطولات للإنتاج المحلي وهي ستة أشواط تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة، ثم بطولة المهرات، تليها بطولة الأفراس، وبعد ذلك الأمهار بعمر سنة، وبطولة الأمهار، وتختتم البطولات ببطولة الفحول.

‬‬‬‬‬وأعلن مربط دبي عن رصد 3 شبوات من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إي إل رشيم» منتج بطل العالم «دي سراج»، تمنح لثلاث أفضل أفراس من بين العشرة الأوائل للمواطنين المتنافسين في بطولة الأفراس خلال الحفل الختامي للبطولة، دعماً للمربين المواطنين. كما خصص المربط 3 خيول من إنتاجه المحلي الفاخر من الفحل «رشيم»، يتم إجراء السحب عليها في ختام البطولة لمصلحة المربين المواطنين الفائزين بإحدى الميداليات من المراكز الثلاثة في مختلف بطولات المسابقة التي تنطلق اليوم في نادي الشارقة للفروسية.