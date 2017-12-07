5 فرق تشارك في «دولية» الإمارات للبولو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تفاصيل النسخة السابعة عشرة من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي تنطلق الأحد المقبل بملاعب نادي غنتوت الرئيسة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومقدمة من شركة بريمير موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في أبوظبي، وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالي، ويشارك في البطولة 5 فرق بمعدل 14 هانديكاب.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي أمس الأول في فندق جنة برج السراب، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد علي النعيمي مدير عام النادي، ونعمة عماد درويش الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة، ومرتينو بيكوتي، مدير أول العلامة التجارية مازيراتي، ممثل شركة بريمير موتورز مازيراتي، وطارق عبدالغفار ممثل إي دي إس سيكيوريتيز، وعبد الله بن دسمال لاعب منتخب البولو وقائد فريق مازيراتي من نادي غنتوت للبولو ونخبة من لاعبي البولو بالنادي والفرق المشاركة، وعدد من ممثلي الشركات والجهات الراعية المساهمة في إنجاح البطولة، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية.

يسبق البطولة إقامة مهرجان دعم الهلال الأحمر للبولو الذي يقام يوم غد بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنوت، ويتضمن العديد من الفقرات بجانب المباراة الاستعراضية على الكأس التذكارية الذي يحمله فريق غنتوت بفوزه على فريق الخرطوم السوداني في الموسم الماضي 4-3 بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فيما قاد الفريق السوداني عبدالرحمن الصادق المهدي.

وافتتح المؤتمر، سعيد بن حوفان المنصوري، مؤكداً أن البطولة وصلت إلى النسخة السابعة عشرة، ولها خصوصية تنافسية يحرص النادي على تنظيمها سنوياً لما تضمه من لاعبين مميزين.