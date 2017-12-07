محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار ميدان في السادسة والنصف مساء اليوم، فعاليات الحفل الثالث الذي يتألف من سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة باستثناء الشوط الثاني المخصص للخيول العربية على لقب سباق بني ياس للفئة الثانية، ويقام الحفل برعاية صحيفة «جلف نيوز».

وتجتمع 7 خيول لبطولة بني ياس لمسافة 1400 متر، أبرزها «بيرنينج بريز» الذي احتل المركز الثاني في ذات السباق الموسم الماضي خلف «مثمون»، ثم حل ثالثاً في مزرعة الروية «جروب 3» على مسافة الميل، وحظوظه وافرة بإشراف هلال العلوي.

ومن أبزر المنافسين «آر بي تورش» الفائز في مشاركته الأخيرة في أبوظبي في افتتاح الموسم، ويشكل خطورة كبيرة كل من «آر بي سو ريتش» الباحث عن فوزه الأول والفرس «آر بي مدموازيل» الفائزة بسباق الفئة الثالثة في أميركا.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر للأمهار والمهرات في سن السنتين، على لقب بروبرتلي ويكلي، وتشارك فيه 11 خيلاً، أبرزها «سلطانة»، و«فولو ذا فيلينج»، و«ترنيمة»، وخصص الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة أبرزها «لوريس» الذي حل ثالثاً خلف «روثنبيرج» في افتتاح الموسم بإشراف المدربة ماريا ريتشي، إلى جانب «رشان ماينر» الخامس في ذات السباق، وينافس في السباق «جود جريك» وممثل البحرين «تدوين» الذي حقق مراكز جيدة، و«ليب أوف هوب» والخطورة من القادم الجديد «باليوليثيك».