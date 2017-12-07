مشاركة هندية في تحدي الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

عززت الهند حظوظها في انتزاع لقب نهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة لفردي الرجال والسيدات بتأهل النجمين كيدامبي سريكانث ومواطنته بوزارلا سيندو إلى جولة دبي التي تسدل الستار على موسم الريشة الطائرة، وتقام للمرة الأخيرة في مجمع حمدان الرياضي بدبي، خلال الفترة من 13-17 ديسمبر.

يتأهل إلى النهائي الثمانية الأوائل على سلم ترتيب الطريق إلى دبي في فئات فردي الرجال والسيدات، وزوجي الرجال والسيدات، والزوجي المختلط. ويشارك كل من سريكانث وسيندو في نهائيات دبي بمعنويات عالية عقب النتائج الطيبة التي سجلها كل منهما خلال العام، وفوزهما الأسبوع الماضي بلقب أفضل رياضي ورياضية للعام في الحفل السنوي لتكريم أبرز الرياضيين في الهند.

ويتطلع سريكانث لإنهاء موسمه الحافل على نحو مشرف، بعد أن أصبح أول هندي ورابع لاعب يتوج بألقاب أربع من بطولات السلسلة العالمية في عام واحد، وهي بطولات اندونيسيا وأستراليا والدنمارك وفرنسا المفتوحة، غير أنه ودع بطولة العالم في ربع النهائي إثر خسارته أمام الكوري سون ون هو. كذلك حل سريكانث ثانياً في بطولة سنغافورة المفتوحة، ووصل إلى ربع نهائي اثنتين من البطولات الأخرى، وبلغ التصنيف الثاني عالمياً في نوفمبر، وتأهل ثانيا على سلم ترتيب الطريق إلى دبي خلف سون ون هو.

من ناحيتها، استهلت لاعبة الهند الذهبية الصاعدة بوزرلا سيندو -22 سنة- موسمها بإحراز لقب بطولة الهند المفتوحة، عقب تغلبها على منافستها الإسبانية كارولين مارين، وحصدت فضية بطولة العالم في غالاسكو بعد أن خسرت في النهائي أمام اليابانية نوزومي أوكوهارا، وتُوجت بلقب بطولة فيكتور الكورية المفتوحة في سبتمبر، قبل أن تحل ثانية خلف حامل اللقب شاي تزو ينغ في بطولة هونغ كونغ المفتوحة في نوفمبر، آخر الجولات المؤهلة إلى النهائي.