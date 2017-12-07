«ألوان زاهية» تتصدر «جولف السيدات»

دبي (الاتحاد)

حققت التايلاندية سوباماس سانجشان 67 ضربة، بواقع 5 ضربات تحت المعدل، في أفضل نتائج الفترة الصباحية للجولة الأولى لمنافسات النسخة الـ12 لبطولة «أوميجا دبي ليدز كلاسيك» للجولف، المحطة الختامية لموسم الجولة الأوروبية لجولف السيدات، على ملعب المجلس.

وانطلقت البطولة أمس، على وقع مستويات متقاربة ين اللاعبات وتنافس مفتوح على اللقب، وبعد أداء قوي من التايلاندية سوباماس سانجشان التي شاركت بألوان زاهية، وحاولت بقية اللاعبات اللحاق بها في صدارة الترتيب وحققت الأسكتلندية كيلسي ماكدونالد نتيجة جيدة في الجولة الأولى مسجلة 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، لتدخل على خط المنافسة على اللقب، بتشاركها المركز الثاني مع الدنماركية نانا مادسين والفنلندية مينيا بلومكفيست اللتين سجلتا نفس النتيجة.

وحققت المكسيكية آنا مينديز مفاجأة بتواجدها في المقدمة بعدما سجلت 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل.

وجاءت بداية الكورية الجنوبية إن كونج كيم بطيئة بعدما اكتفت بتحقيق 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، علماً أن الكورية تعتبر واحدة من المرشحات للعب دور مهم بالمنافسة على اللقب بعدما سبق لها الفوز به عام 2009.