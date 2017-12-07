أبوظبي تحتفي بأساطير هوكي الجليد

شمسة سيف (أبوظبي)

تحتفي العاصمة أبوظبي بأعظم فعالية رياضية لهوكي الجليد في تاريخ كندا والاتحاد السوفييتي سابقاً، من خلال استضافة المباراة الودية للذكرى الـ45 لسلسلة مباريات رياضة هوكي الجليد الأسطورية بين كندا وروسيا، الجمعة والسبت في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية، بحضور كل من هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، ورونالد مورفي ممثل مجموعة سبورتس ريفولوشن، وديفيد كيفين سكرتير الشؤون السياسية والعامة في السفارة الكندية، وبافل راسدين مسؤول الإعلام في السفارة الروسية وعدد من لاعبي فريقي كندا وروسيا.

وتخليداً للذكرى الـ45 لهذه السلسلة، ينظم فريق هوكي الجليد «ذا دبي مايتي كاملز» دورة مبارياتٍ ودية مجانية في هوكي الجليد ابتداءً من الثامنة مساءً، يومي الجمعة والسبت بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، ويرعى الدورة القنصلية العامة لكندا، وسفارة كندا، والقنصلية العامة للاتحاد الروسي في دبي وسفارة الاتحاد الروسي في أبوظبي، كما يدعم الحدث اتحاد الرياضات الجليدية المباراة إلى جانب نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

ويشارك في المباريات ألمع اللاعبين الروس من سلسلة مباريات نسخة عام 1972، بالإضافة إلى المنتخب الذي يمثل الاتحاد السوفييتي السابق بقيادة ماكسيم بتروف، ابن فلاديمير بتروف، لاعب سابق في منتخب الاتحاد السوفييتي عام 1972، وتعتبر كندا والاتحاد السوفييتي السابق أبرز بلدين في ممارسة رياضة هوكي الجليد في العالم، ويشكلان سلسلة أعظم الفعاليات في تاريخ هذه الرياضة.