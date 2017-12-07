سباق الخليج 12 ساعة يعود إلى ياس من جديد

أبوظبي (الاتحاد)

تعود أجواء التألق لحلبة مرسى ياس مع انطلاق منافسات سباق الخليج 12 ساعة يوم السبت 16 ديسمبر وتقام الجولات التأهيلية للنسخة السابعة يوم الجمعة 15 ديسمبر، ويتألف السباق من جولتين أولهما في ساعات النهار، فيما تقام منافسات الجولة الثانية مساءً تحت الأنوار الكاشفة، ويشهد سباق العام حضور العديد من السيارات الفاخرة من طراز جي تي 3، ومن ضمنها مرسيدس إيه إم جي ولامبورجيني هوراركان وفيراري 458 وأستون مارتن فانتاج، لتخوض مسار حلبة مرسى ياس بمنعطفاته المميزة.

كما تشهد عطلة الأسبوع مزيدًا من إثارة ومتعة رياضة سباق سيارات مع العديد من البطولات الإضافية التي تقام على هامش سباق الخليج 12 ساعة، وتتضمن هذه البطولات سلسلة جلف هيستوريك، التي تعود فيها العديد من سيارات الفورمولا1 الكلاسيكية لتؤكد مكانتها الدائمة في عالم السباقات وقدرتها على مواجهة التحدي في عام 2017.

وبالإضافة إلى ذلك تشهد عطلة الأسبوع على مدى يومين الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس التي تتضمن منافسات كأس تي آر دي 86 وبطولة فورمولا4 الإمارات وتحدي إم آر إف، وتتيح هذه السباقات متابعة مجموعة من أفضل أبطال الرياضة المستقبليين وهم يتنافسون على مسار حلبة الفورمولا-1.