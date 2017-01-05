6 فرق تتنافس على كأس رئيس الدولة للبولو

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق غداً منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وأعلن النادي عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بفندق جنة برج السراب بأبوظبي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، ومارتن دينس برسون ممثل مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، ومروان مصطفى ممثل شركة بريمير موتورز عن مازيراتي ونيراج تيكشانداني من شركة بفرلي هيلز بولو كلوب، وعدد من لاعبي الفرق ووسائل الإعلام.

وأجريت خلال المؤتمر قرعة البطولة التي قسمت الفرق الستة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، ‫ويقص فريقا غنتوت وأبوظبي مباريات البطولة في الثالثة من عصر الغد بملاعب نادي غنتوت

وتتواصل منافسات البطولة حتى 20 يناير الجاري، على أن يخوض كل فريق مباراتين في الدور التمهيدي، يصعد بعدُ الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة للعب في نصف النهائي، وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص جوائز مالية قيمة للفريق البطل والوصيف، كما أعلنت مازيراتي عن تخصيص سيارة لأفضل لاعب في البطولة.

يشارك في المنافسات 6 فرق هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت بقيادة علي المري، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وبن دري بقيادة سعيد بن دري، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وديزرت بالم بقيادة طارق البواردي.