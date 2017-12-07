اليمن تكسب بطولة التنس بالعين

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نظم النادي بطولة التنس لفئة الكبار للعام الثالث على التوالي وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46.

شارك في البطولة 28 لاعباً يمثلون 14 دولة من جميع أنحاء العالم بواقع لاعبين من كل دولة وضمت القائمة الإمارات، السودان، باكستان، الهند، اليمن، المملكة المتحدة، إيرلندا، ليبيا، مصر، العراق، سورية، الولايات المتحدة الأميركية، الأردن والفلبين. وتابع المباريات عدد كبير من عشاق ومحبي رياضة التنس.

وبعد منافسات قوية بين المشاركين استطاع لاعبا اليمن أن يظفرا بالمركز الأول ويحققا لقب بطولة هذا العام.

وفي نهاية البطولة كرم ياسر جهانكير نيابة عن مستشفى ميديور الدولي الراعي الرئيسي للحدث بتقديم الجوائز والميداليات للفائزين مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى المتميز الذي قدمه المشاركون ومقدماً التهنئة للاعبي اليمن للفوز بالمركز الأول ومتمنياً لبقية المشاركين حظاً أوفر في البطولات القادمة.