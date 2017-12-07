30 دولة في «بارالمبية» شباب آسيا بدبي

أسامة أحمد (دبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تفتتح في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل النسخة الجديدة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب «دبي 2017» بنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة يتنافسون في 7 ألعاب، حيث تقام 4 ألعاب منها بنادي دبي لأصحاب الهمم هي، ألعاب القوى، وكرة الطاولة، ورفعات القوة، وكرة الهدف، فيما يستضيف الوصل لعبة الريشة الطائرة، بينما تقام البوتشيا بنادي شباب الأهلي دبي، فيما يستضيف مجمع حمدان الرياضي السباحة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم، والذي كشفت خلاله عن الرعاة والتميمة وميداليات البطولة الذي حضره ثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ونادر الفردان مدير عام غاز الإمارات، وإبراهيم الحداد مدير الاستثمار بهيئة الطرق والمواصلات دبي الناقل الرسمي، وأمل عبدالله الرئيس التنفيذي لمجموعة الديوان الملكي وعلياء القمر وسلامة راشد لاعبة منتخبنا.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن الإمارات قادرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية وتسعى دائماً لتعزيز هذه الصورة بتقديم بطولة مثالية لن تسقط من ذاكرة المشاركين لأن القيادة الرشيدة تبحث دائما عن الابتكار والتجديد، ما يضاعف من جهود الجميع من أجل التطوير.

وقال: دبي مدينة صديقة لـ «أصحاب الهمم» ضمن رؤية 2020 من خلال مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الحدث من أجل دمج هذه الفئة في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.