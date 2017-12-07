100 لاعبة في النسخة الثامنة لـ «دولية» شطرنج السيدات

الشارقة (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات، تفاصيل النسخة الثامنة التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة، من بينهن 25 لاعبة من الحاصلات على ألقاب دولية يتنافسن على جوائز مالية قدرها 40 ألف درهم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي أمس الأول بفندق سنترو الشارقة، وحضره عبدالعزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وحسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج وكريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخولة جاسم السركال نائب رئيس النادي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعائشة الحوسني مدير البطولة وشما سيف الكتبي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، كما حضر عدد من المسؤولين والمدربين بالأندية الشطرنجية.

وأكدت المعيني أن البطولة تمضي قدما نحو النسخة الثامنة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبات المصنفات الحاصلات على ألقاب دولية، ونطمح أن يزيد العدد خاصة أن الباب ما زال مفتوحا للتسجيل، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ووجهنا الدعوة لمشاركة الأندية الشطرنجية للسيدات على مستوى الدولة، كما سنقوم باستضافة روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي الحاصلة على بطولة العالم، بجانب مشاركة 40 لاعبة من النادي، ولا يشترط في التسجيل للمشاركة في البطولة سوى أن تكون اللاعبة مسجلة في الاتحاد الدولي.

وأكد عبدالعزيز النومان أن مجلس الشارقة يدعم أية بطولة تحمل اسم الإمارة خاصة أن هذا الحدث وصل إلى النسخة الثامنة، وتشارك فيه عدد كبير من اللاعبات المصنفات، وهو تأكيد على الجهد المبذول من إدارة النادي، وأيضا مساندة اتحاد اللعبة، ونشكر الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافة البطولة والعديد من الأحداث في الإمارة.