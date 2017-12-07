60 متسابقاً في الجولة الأولى لسباق سيح السلم للدراجات اليوم

رضا سليم (دبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق ظهر اليوم، السباق الأول في النسخة الثانية لتحدي سيح السلم للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلم، بمشاركة 60 دراجاً، لمسافة 128 كلم، ويعد من أكبر السباقات التي تقام في المنطقة من حيث قيمة الجوائز المالية، ويتضمن ثلاثة سباقات، حيث يقام السباق الثاني يناير المقبل والثالث في فبراير بمشاركة 180 دراجاً، بواقع 60 درّاجاً في كل سباق، يتنافسون للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم بمعدل مليون درهم لكل سباق.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، مدير البطولة، والأعضاء عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وماجد عبدالرحمن البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي، كل الترتيبات للحدث، الذي يقام برعاية شركة مراس الراعي الرئيس للسباق، للعام الثاني على التوالي.

كما وفرت اللجنة المنظمة، جميع مستلزمات نجاح التنظيم، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، فيما تتولى قناة دبي الرياضية بث منافسات السباق على الهواء مباشرة وبإخراج يعكس قوة السباق وجمال المضمار، ويساهم في التعريف بأهمية وفوائد ممارسة هذه الرياضة المتكاملة.

وشهدت الأيام الماضية وجود عدد كبير من الدراجين المواطنين والأجانب للتدريب في شارع القدرة وبالتحديد في مضمار الدراجات، من أجل الاستعداد للحدث، ومن المنتظر أن يشارك يوسف ميرزا لاعب منتخبنا الوطني للدراجات وفريق أبوظبي في سباق النخبة 11 يناير المقبل.