يوفنتوس يلحق بقطار الكبار مرفوع الرأس

باريس (أ ف ب)

لحقت فرق يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الماضية، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبازل السويسري وروما الإيطالي، بالمتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أمس الأول، بعد الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، فيما أقصي أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 2014 و2016.

وانضمت هذه الفرق بالتالي إلى تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه توتنهام، وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 11 ديسمبر.

وتأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 بعد فوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر، وكان مصير يوفنتوس بين يديه، إذ كان بحاجة إلى نقطة التعادل، لضمان التحاقه ببرشلونة الإسباني الذي أكد صدارة المجموعة الثانية في الجولة السابقة وتخطى ضيفه سبورتينج البرتغالي 2-صفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 11 ليوفنتوس، و7 لسبورتينج الذي تحول إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».